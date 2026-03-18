Куртуа получил травму в Лиге чемпионов: тренер Реала рассказал, сыграет ли Лунин против Атлетико
Мадридский Реал отыграл свои матчи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 2025 –2026. Подопечные Альваро Арбелоа добились успешного результата в дуэлях с Манчестер Сити.
Реал одержал две победы над подопечными Пепа Гвардиолы – 3:0 в Мадриде и 2:1 в Манчестере. Однако вторая игра принесла "бланкос" кадровые проблемы, сообщает Marca.
Что известно о травме Куртуа?
Лишь один тайм смог отыграть основной вратарь Реала Тибо Куртуа. В перерыве матча в Манчестере бельгиец покинул поле, уступив место в основе Андрею Лунину.
Тренер Реала Альваро Арбелоа прокомментировал травму Куртуа и игру украинца. Он рассказал, стоит ли ожидать Андрея в основе на мадридское дерби против Атлетико, которое пройдет 22 марта.
У нас не было необходимости рисковать Куртуа, ведь через четыре дня у нас очень важный матч. Вышел Лунин и он тоже сыграл хорошо. Это было сделано из соображений осторожности, поскольку Тибо почувствовал дискомфорт. Мы рассчитываем, что он будет готов к матчу в воскресенье,
– заявил Арбелоа.
Отметим, что Андрей хорошо отыграл второй тайм против Манчестер Сити. Единственный гол манкунианцев случился еще перед перерывом, когда на воротах был Куртуа. Украинец же совершил три сейва и получил оценку 7,4 от Sofascore.
В следующем раунде Лиги чемпионов мадридцы сыграют, скорее всего, с Баварией. Мюнхенцы уже в первом матче не оставили шансов Аталанте (6:1). К слову, в чемпионате Испании Реал занимает второе место, отставая ви Барселоны на один балл.
Как складывается карьера Лунина в Реале?
- Лунин присоединился к Реалу в 2018 году. Мадридцы тогда заплатили около 8 миллионов евро Заре за украинского вратаря.
- Однако в первые сезоны в Мадриде Андрей не играл и отдавался в аренды. Игрок выступал за Леганес, Вальядолид и Овьедо.
- Играть именно за Реал Андрей начал в 2021 году, но всегда был в статусе запасного кипера. Андрею так и не удалось выиграть конкуренцию у Тиб Куртуа.
- Лунин играет за Реал или в кубковых соревнованиях, или в случае травмы Куртуа. За это время вратарь наиграл 66 матчей, из которых 23 – насухо. В текущем сезоне украинец сыграл лишь три матча. К слову, летом Андрей может перебраться в АПЛ.