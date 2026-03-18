Куртуа получил травму в Лиге чемпионов: тренер Реала рассказал, сыграет ли Лунин против Атлетико

Мадридский Реал отыграл свои матчи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов 2025 –2026. Подопечные Альваро Арбелоа добились успешного результата в дуэлях с Манчестер Сити.

Реал одержал две победы над подопечными Пепа Гвардиолы – 3:0 в Мадриде и 2:1 в Манчестере. Однако вторая игра принесла "бланкос" кадровые проблемы, сообщает Marca.

Что известно о травме Куртуа?

Лишь один тайм смог отыграть основной вратарь Реала Тибо Куртуа. В перерыве матча в Манчестере бельгиец покинул поле, уступив место в основе Андрею Лунину.

Тренер Реала Альваро Арбелоа прокомментировал травму Куртуа и игру украинца. Он рассказал, стоит ли ожидать Андрея в основе на мадридское дерби против Атлетико, которое пройдет 22 марта.

У нас не было необходимости рисковать Куртуа, ведь через четыре дня у нас очень важный матч. Вышел Лунин и он тоже сыграл хорошо. Это было сделано из соображений осторожности, поскольку Тибо почувствовал дискомфорт. Мы рассчитываем, что он будет готов к матчу в воскресенье,

– заявил Арбелоа.

Отметим, что Андрей хорошо отыграл второй тайм против Манчестер Сити. Единственный гол манкунианцев случился еще перед перерывом, когда на воротах был Куртуа. Украинец же совершил три сейва и получил оценку 7,4 от Sofascore.

В следующем раунде Лиги чемпионов мадридцы сыграют, скорее всего, с Баварией. Мюнхенцы уже в первом матче не оставили шансов Аталанте (6:1). К слову, в чемпионате Испании Реал занимает второе место, отставая ви Барселоны на один балл.

