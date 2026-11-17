Медийная активность мадридского Реала распространяется не только на попытки оказать давление на судей, но и на защиту своих футболистов от дискриминации. Юристы клуба одержали победу в резонансном судебном деле, касающемся оскорблений в адрес Килиана Мбаппе.

Как отмечается на сайте Реала, инцидент произошел во время выездного матча "бланкос" 24 августа 2025 года против Овьедо. Тогда один из болельщиков хозяев позволил себе выкрики расистского содержания в адрес французской звезды.

Дело "Реал против болельщика"

Команде адвокатов "Реала" потребовалось более года, чтобы в суде отстоять честь своего нападающего. В итоге Фемида признала доказательства, представленные стороной обвинения, достаточно весомыми, чтобы осудить фаната из Овьедо.

Он был признан виновным в преступлении на почве ненависти. За это испанским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 11 месяцев. Также нарушителя лишили определенных прав и назначили денежный штраф.

Но в тюрьме обидчик Килиана Мбаппе все же не будет отбывать наказание. Суд согласился считать наказание условным, если в течение двух лет мужчина не будет посещать футбольные матчи на стадионах.

"Бланкос" не позволяют оскорблять своих

Мадридский гранд очень пристально следит за любыми проявлениями расизма в отношении своих игроков и регулярно реагирует на такие инциденты судебными исками.

Для юридической команды клуба это уже как минимум пятое дело о дискриминации, которое они выиграли. Все они были инициированы из-за поведения болельщиков различных команд элитного испанского дивизиона.