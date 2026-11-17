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Как отмечается на сайте Реала, инцидент произошел во время выездного матча "бланкос" 24 августа 2025 года против Овьедо. Тогда один из болельщиков хозяев позволил себе выкрики расистского содержания в адрес французской звезды.

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Дело "Реал против болельщика"

Команде адвокатов "Реала" потребовалось более года, чтобы в суде отстоять честь своего нападающего. В итоге Фемида признала доказательства, представленные стороной обвинения, достаточно весомыми, чтобы осудить фаната из Овьедо.

Он был признан виновным в преступлении на почве ненависти. За это испанским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 11 месяцев. Также нарушителя лишили определенных прав и назначили денежный штраф.

Но в тюрьме обидчик Килиана Мбаппе все же не будет отбывать наказание. Суд согласился считать наказание условным, если в течение двух лет мужчина не будет посещать футбольные матчи на стадионах.

"Бланкос" не позволяют оскорблять своих

Мадридский гранд очень пристально следит за любыми проявлениями расизма в отношении своих игроков и регулярно реагирует на такие инциденты судебными исками.

Для юридической команды клуба это уже как минимум пятое дело о дискриминации, которое они выиграли. Все они были инициированы из-за поведения болельщиков различных команд элитного испанского дивизиона.