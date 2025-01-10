"Пострадали женщины": саудовские фаны издевались над болельщиками Мальорки после матча с Реалом

В Саудовской Аравии разгорелся громкий скандал с участием местных фанатов футбола. Инцидент произошел после матча между Реалом и Мальоркой.

В четверг, 9 января, состоялся матч полуфинала Суперкубка Испании 2025 между Реалом и Мальоркой, который завершился победой "сливочных" 3:0. Игра прошла в городе Джидда, что находится в Саудовской Аравии.

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Ужасное поведение саудовских фанов

После финального свистка в противостоянии между Реалом и Мальоркой саудовские фанаты начали оскорблять болельщиков "островитян", сообщает 24 канал со ссылкой на испанское издание Marca.

Известно, что фаны выкрикивали оскорбительные фразы и приставали к женщинам, а также "шлепали" и "щупали" их. Родные игроков Мальорки, которые также подверглись издевательствам, подтвердили эту информацию.

После окончания матча, по дороге к автобусу, образовался коридор из людей, которые смеялись и издевались над нами, и щупали присутствующих женщин. Они говорили нам: 3:0, 3:0. Больше всего пострадали не мужчины, а женщины, которые были напуганы,

– рассказал отец Серхи Дардера.

Жена форварда Мальорки Дани Родигреса также рассказала, что происходило после матча в Суперкубке Испании. Девушка рассказала, что их начали фотографировать и преследовать.

Возлюбленная Родригеса отметила, что было сложно пройти к автобусу. Девушка подчеркнула, что нужно было идти группой, ведь нигде не было охраны, которая могла их защитить.

Стало известно, что Мальорка серьезно работает над делом и собирает доказательства того, что произошло после матча с Реалом. "Островитяне" планируют обратиться к Королевской испанской футбольной федерации и службе безопасности стадиона.