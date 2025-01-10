У четвер, 9 січня, відбувся матч півфіналу Суперкубка Іспанії 2025 між Реалом та Мальоркою, який завершився перемогою "вершкових" 3:0. Гра пройшла у місті Джидда, що знаходиться у Саудівській Аравії.

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Жахлива поведінка саудівських фанів

Після фінального свистка у протистоянні між Реалом та Мальоркою саудівські фанати почали ображати вболівальників "острів'ян", повідомляє 24 канал із посиланням на іспанське видання Marca.

Відомо, що фани вигукували образливі фрази та чіплялися до жінок, а також "шльопали" та "мацали" їх. Рідні гравців Мальорки, які також зазнали знущань, підтвердили цю інформацію.

Після закінчення матчу, по дорозі до автобуса, утворився коридор із людей, які глузували та знущались з нас, й мацали присутніх жінок. Вони казали нам: 3:0, 3:0. Найбільше постраждали не чоловіки, а жінки, які були налякані,

– розповів батько Серхі Дардера.

Дружина форварда Мальорки Дані Родігреса також розповіла, що відбувалось після матчу у Суперкубку Іспанії. Дівчина розповіла, що їх почали фотографувати та переслідувати.

Кохана Родрігеса зазначила, що було складно пройти до автобуса. Дівчина підкреслила, що потрібно було йти групою, адже ніде не було охорони, яка могла їх захистити.

Стало відомо, що Мальорка серйозно працює над справою та збирає докази того, що відбулось після матчу з Реалом. "Острів'яни" планують звернутись до Королівської іспанської футбольної федерації та служби безпеки стадіону.