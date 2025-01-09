Реал обыграл Мальорку и вышел в финал Суперкубка Испании 2025

В Саудовской Аравии продолжается розыгрыш Суперкубка Испании 2025 года. Первым финалистом турнира стала Барселона, обыграв Атлетик со счетом 2:0.

Реал – Мальорка 3:0

Голы: Беллингем, 63, Вальент, 90+2 (ГВВ), Родриго 90+5

Сегодня, 9 января, состоялся матч второй пары Суперкубка Испании 2025 года. Между собой на стадионе "Кинг Абдалла Спортс Сити" встречались Реал и Мальорка, сообщает 24 канал.

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Мальорка выдержала первый тайм

Для Реала матчи против Мальорки всегда складываются непросто. Неуступчивые островитяне могут нанести немало проблем "Королевскому клубу".

В первом тайме игроки Мальорки вынуждены были защищаться от нашествия атакующего звена Реала. "Сливочные" контролировали мяч и пытались найти путь к воротам островитян.

Однако "красно-черные" не собирались весь матч отсиживаться в обороне. Мальорка имела несколько возможностей, чтобы огорчить Тибо Куртуа, но подвела реализация.

Реал также несмотря на большое количество созданных моментов не смог забить в ворота островитян. В итоге первый тайм завершился со счетом 0:0.

Реал уничтожил соперника

Реал сумел открыть счет на 63-й минуте матча. Игроки Реала дважды за 30 секунд пробили по воротам Мальорки, но с третьей попытки забитым мячом отметился Джуд Беллингем.

На 78-й минуте поединка игроки Реала провели великолепную комбинацию. Родриго мог забивать гол, но попал прямо в голкипера Мальорки.

Через две минуты Килиан Мбаппе оказался на ударной позиции. Звездный француз пробивал в ближний угол, но голкипер Доминик Грейф сумел отбить мяч.

В компенсированное время Реал поставил жирную точку в матче. Игрок Мальорки в подкате срезал мяч в собственные ворота – 2:0. За несколько минут Родриго добил островитян, забив третий гол.

В итоге матч завершился победой "Королевского клуба". Мадридцы встретятся с Барселоной в финале Суперкубка Испании – в воскресенье 12 января, в 21:00 по киевскому времени.