Вальверде уничтожил Манчестер Сити: Реал разгромил команду Гвардиолы в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов 2025 – 2026 подошли к завершению первые матчи 1/8 финала. Центральная встреча этой стадии состоялась в Мадриде, где между собой встречались Реал и Манчестер Сити.

В среду, 11 марта, мадридский Реал принимал Манчестер Сити в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на "Сантьяго Бернабеу" превратился в бенефис Федерико Вальверде, передает 24 Канал.

Смотрите также Футболист из Харьковщины Лунин удивил жену роскошным подарком

Кто был фаворитом матча?

Перед матчем фаворитом считался английский Манчестер Сити. Команда Пепа Гвардиолы демонстрировала стабильные результаты в еврокубках последних сезонов, поэтому многие эксперты отдавали ей небольшое преимущество.

Реалу же в этом матче не мог помочь лидер атаки Килиан Мбаппе, который пропускал игру из-за травмы.

Мадридцы проводят нестабильный сезон и только привыкают к требованиям и.о. главного тренера Альваро Арбелоа.

Реал – Манчестер Сити 3:0

Голы: Вальверде, 20, 27, 42.

Мадридцы очень активно начали встречу и быстро взяли игру под свой контроль. Уже на 20-й минуте Федерико Вальверде открыл счет, воспользовавшись передачей от вратаря Тибо Куртуа.

Вальверде открыл счет: смотреть видео

Вскоре уругвайский полузащитник удвоил преимущество хозяев. На 27-й минуте он снова оказался в нужном месте и точно пробил после передачи партнеров.

Уругваец удвоил преимущество Реала: смотреть видео

Перед самым перерывом Вальверде поставил эффектную точку в первом тайме. На 42-й минуте он оформил хет-трик и довел счет до разгромного – 3:0.

Вальверде оформил хет-трик: смотреть видео

Манчестер Сити не нашел ответа

После перерыва команда Пепа Гвардиолы пыталась вернуться в игру, но оборона Реала действовала уверенно. Манчестерцы создали несколько опасных моментов, однако не смогли пробить защиту мадридцев.

В итоге матч завершился убедительной победой Реала со счетом 3:0. Ответный матч между командами состоится 17 марта в Манчестере на стадионе "Этихад", где определится четвертьфиналист турнира.

Встречались ли Реал и Ман Сити ранее?