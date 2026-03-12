У середу, 11 березня, мадридський Реал приймав Ман Сіті у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Сантьяго Бернабеу" перетворився на бенефіс Федеріко Вальверде, передає 24 Канал.

Хто був фаворитом матчу?

Перед матчем фаворитом вважався англійський Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли демонструвала стабільні результати в єврокубках останніх сезонів, тому багато експертів віддавали їй невелику перевагу.

Реалу ж у цьому матчі не міг допомогти лідер атаки Кіліан Мбаппе, який пропускав гру через травму.

Мадридці проводять нестабільний сезон і лише звикають до вимог в.о. головного тренера Альваро Арбелоа.

Реал – Манчестер Сіті 3:0

Голи: Вальверде, 20, 27, 42.

Мадридці дуже активно розпочали зустріч і швидко взяли гру під свій контроль. Уже на 20-й хвилині Федеріко Вальверде відкрив рахунок, скориставшись передачею від воротаря Тібо Куртуа.

Вальверде відкрив рахунок: дивитися відео

Невдовзі уругвайський півзахисник подвоїв перевагу господарів. На 27-й хвилині він знову опинився у потрібному місці та точно пробив після передачі партнерів.

Уругваєць подвоїв перевагу Реала: дивитися відео

Перед самою перервою Вальверде поставив ефектну крапку у першому таймі. На 42-й хвилині він оформив хет-трик і довів рахунок до розгромного – 3:0.

Вальверде оформив хет-трик: дивитися відео

Манчестер Сіті не знайшов відповіді

Після перерви команда Пепа Гвардіоли намагалася повернутися у гру, але оборона Реала діяла впевнено. Манчестерці створили кілька небезпечних моментів, однак не змогли пробити захист мадридців.

У підсумку матч завершився переконливою перемогою Реала з рахунком 3:0. Матч-відповідь між командами відбудеться 17 березня в Манчестері на стадіоні "Етіхад", де визначиться чвертьфіналіст турніру.

Чи зустрічалися Реал та Ман Сіті раніше?