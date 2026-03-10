На річницю початку стосунків дружина Анастасія отримала від футболіста з Харківщини презент у вигляді автівки елітного класу, про що розповіла у своєму інстаграмі.
Дивіться також "Терпець увірвався": Лунін остаточно визначився з майбутнім
Яке авто Лунін подарував дружині?
Лунін придбав для своєї обраниці BMW M2, яка здатна розганятися до понад 280 кілометрів на годину. Авто має потужність у майже 500 кінських сил і набирає швидкість від 0 до 100 кілометрів на годину усього за 4 секунди.
Вартість такого автомобіля перевищує 100 тисяч євро.
Cкільки Лунін заробляє у Реалі?
За даними Defensa Central, чинна угода українця з Реалом, яка розрахована до 2030 року, передбачає зарплату у 4,5 мільйони євро на рік.
У 2024 році на тлі успіху Реала в Лізі чемпіонів, якому посприяла вдала гра Луніна під час травми Тібо Куртуа, йому дали суттєве підвищення – раніше голкіпер отримував 2,5 мільйони євро на рік. Та навіть зараз Лунін суттєво поступається у зарплаті бельгійському номеру 1 в Реалі – Куртуа має близько 9 мільйонів євро від босів "бланкос".
Що відомо про дружину Луніна?
- Анастасія Томазова родом із Дніпра, познайомилася з Андрієм Луніним під час його виступів за місцевий клуб.
- У 2020 році вони заручилися, пропозицію Лунін робив на стадіоні Вальядоліда, за який тоді грав в оренді.
- Рік потому Анастасія та Андрій одружилися – без пишної церемонії чи красивого вбрання. Розписуватися прийшли у спортивних костюмах.
- Пара виховує сина Андрія-молодшого, який народився у 2022 році.