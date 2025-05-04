Реал готов продать лидера атаки, выставив сумасшедший ценник

Мадридский Реал ждут определенные изменения в составе команды. Этим летом "Королевский клуб" может покинуть один из лидеров атаки, который уже вошел в историю "сливочных".

Будущее Родриго в составе мадридцев остается под вопросом. Реал рассматривает продажу 24-летнего бразильского вингера, сообщает 24 канал со ссылкой на Relevo.

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Как Реал оценил Родриго

Карло Анчелотти покинет "Королевский клуб" после завершения текущего сезона. Преемником итальянца во главе мадридцев вероятней всего станет Хаби Алонсо, который тренирует леверкузенский Байер.

Родриго обсудит с новым главным тренером свое будущее в клубе. После чего станет известна дальнейшая судьба бразильского вингера в Реале.

"Королевский клуб" выставил ценник для всех желающих приобрести Родриго. Мадридцы не будут рассматривать предложения, которые будут меньше, чем 100 миллионов евро.

К слову. Родриго один из создателей многочисленных триумфов Реала в последние годы. Стоит вспомнить хотя бы ответный матч против Манчестер Сити в полуфинале Лиги чемпионов в сезоне 2021/2022. Бразилец оформил дубль за две минуты до конца игры и помог "сливочным" выйти в победный финал.

Известно, что несколько английских клубов интересуются Родриго. Манчестер Сити и Арсенал попытаются оформить трансфер бразильского вингера летом этого года.

Родриго в текущем сезоне сыграл в 50 матчах за Реал в официальных туринрах. В своем активе бразилец имеет 13 забитых мячей и 10 результативных передачах.