Майбутнє Родріго у складі мадридців залишається під питанням. Реал розглядає продаж 24-річного бразильського вінгера, повідомляє 24 канал із посиланням на Relevo.

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Як Реал оцінив Родріго

Карло Анчелотті покине "Королівський клуб" після завершення поточного сезону. Наступником італійця на чолі мадридців скоріш за все стане Хабі Алонсо, який тренує леверкузенський Баєр.

Родріго обговорить з новим головним тренером своє майбутнє у клубі. Після чого стане відома подальша доля бразильського вінгера у Реалі.

"Королівський клуб" виставив цінник для усіх охочих придбати Родріго. Мадридці не розглядатимуть пропозиції, які будуть менше, ніж 100 мільйонів євро.

До слова. Родріго один з творців численних тріумфів Реала в останні роки. Варто згадати хоча б матч-відповідь проти Манчестер Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів у сезоні 2021/2022. Бразилець оформив дубль за дві хвилини до кінця гри та допоміг "вершковим" вийти у переможний фінал.

Відомо, що декілька англійських клубів цікавляться Родріго. Манчестер Сіті та Арсенал спробують оформити трансфер бразильського вінгера влітку цього року.

Родріго у поточному сезоні зіграв у 50 матчах за Реал в офіційних турінрах. У своєму активі бразилець має 13 забитих м'ячів та 10 результативних передачах.