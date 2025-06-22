Бывший клуб Лунина впервые за 24 года вышел в Ла Лигу: легендарная история возвращения

Недавно в испанском футболе произошло настоящее чудо. Реал Овьедо вернулся в Ла Лигу после того, как вылетел из элитного дивизиона страны 24 года назад.

В субботу, 21 июня, состоялся второй матч финала плей-офф за право сыграть в Ла Лиге в следующем сезоне. Реал Овьедо обыграл Мирандес со счетом 3:1 и получил путевку в самый престижный дивизион Испании, сообщает 24 канал.

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Реал Овьедо сыграет в Ла Лиге

Мирандес в первом матче победил Реал Овьедо со счетом 1:0. Поэтому "карбайонес" надо было отыгрывать отставание, а чтобы выйти дальше они должны были забивать как минимум два мяча, оставляя собственные ворота "сухими".

Однако гости на 16-й минуте первыми открыли счет в матче. Овьедо успел до перерыва установить паритет в противостоянии. Голом отметился легенда клуба Санти Касорла, который реализовал пенальти.

В начале второй половины игры Ильяс Чайра вывел "карбайонес" вперед – 2:1. Впоследствии игра перешла в экстратаймы, ведь счет по сумме двух матчей был – 2:2.

Овьедо в дополнительные 30 минут вырвал у Мирандеса заветную путевку в Ла Лигу. На 103-й минуте забитым мячом отметился Портильо – 3:1 (3:2 по сумме двух матчей).

К слову. Андрей Лунин в 2020 году перешел из мадридского Реала в Овьедо на правах аренды. Украинский голкипер был основным в составе "карбайонес" и помог команде сохранить место в Сегунде.

Интересно, что Реал Овьедо был на грани банкротства, но Санти Касорла помог родной команде, вложив собственные средства. Теперь опытный футболист сможет сыграть в испанской Ла Лиге.

Ранее мы рассказывали о том, что Реал принял решение по Лунину и его роли в клубе. Украинский голкипер имеет хорошие перспективы в составе "сливочных".