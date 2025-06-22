У суботу, 21 червня, відбувся другий матч фіналу плей-оф за право зіграти у Ла Лізі в наступному сезоні. Реал Ов'єдо обіграв Мірандес з рахунком 3:1 та здобув путівку у найпрестижніший дивізіон Іспанії, повідомляє 24 канал.

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Реал Ов'єдо зіграє у Ла Лізі

Мірандес у першому матчі переміг Реал Ов'єдо з рахунком 1:0. Тому "карбайонес" треба було відігравати відставання, а щоб вийти далі вони мали забивати щонайменше два м'ячі, залишаючи власні ворота "сухими".

Проте гості на 16-й хвилині першими відкрили рахунок у матчі. Ов'єдо встиг до перерви встановити паритет у протистоянні. Голом відзначився легенда клубу Санті Касорла, який реалізував пенальті.

На початку другої половини гри Ільяс Чайра вивів "карбайонес" вперед – 2:1. Згодом гра перейшла в екстратайми, адже рахунок за сумою двох матчів був – 2:2.

Ов'єдо у додаткові 30 хвилин вирвав у Мірандеса омріяну путівку до Ла Ліги. На 103-й хвилині забитим м'ячем відзначився Портільйо – 3:1 (3:2 за сумою двох матчів).

До слова. Андрій Лунін у 2020 році перейшов з мадридського Реала в Ов'єдо на правах оренди. Український голкіпер був основним у складі "карбайонес" та допоміг команді зберегти місце у Сегунді.

Цікаво, що Реал Ов'єдо був на грані банкрутства, але Санті Касорла допоміг рідній команді, вклавши власні кошти. Тепер досвідчений футболіст зможе зіграти в іспанській Ла Лізі.

Раніше ми розповідали про те, що Реал ухвалив рішення щодо Луніна та його ролі у клубі. Український голкіпер має хороші перспективи у складі "вершкових".