Матч между Овьедо и Барселоной закрыл программу 6-го тура испанской Ла Лиги-2025/2026. Поединок хоть и закончился победой "блаугранас" 1:3, но каталонский гранд пропустил один из самых позорных голов.

На 33-й минуте матча Рейна неожиданно вывел Реал Овьедо вперед 1:0. Взятие ворот состоялось после дикой ошибки голкипер Барселоны, сообщает 24 Канал.

Как Овьедо забил Барселоне?

Вратарь "блаугранас" Жоан Гарсия решил перехватить забросы, оставив свои владения пустыми. Голкипер таки был первым на мяче, выбил круглого коленом, сделав передачу прямо в центр поля, где адресатом паса был соперник Альберто Рейна.

Футболист Овьедо не стал долго думать и пробил почти с 40 метров, поразив владения Барселоны. Сразу двое защитников каталонцев пытались помешать мячу залететь в сетку их ворот, но не успели. Как и голкипер, который бежал с боковой линии поля.

Видео гола Овьедо в ворота Барселоны

На перерыв Овьедо пошел отдохнуть ведя в счете 1:0. Зато вторая половина встречи была за Барселоной, которая трижды поразила владения хозяев. Сначала Гарсия на 56-й минуте сравнял цифры на табло 1:1.

А уже в середине тайма Левандовский впервые в этом матче вывел гостей вперед 1:2. Финальный счет встречи установил Араухо, который увеличил преимущество "блаугранас" до двух голов. В итоге – 1:3, победа Барселоны.

Эта победа позволила Барселоне набрать 16 баллов и сохранить за собой вторую позицию в таблице Ла Лиги. Лидером продолжает идти Реал, у которого 18 пунктов. Зато Овьедо с 3 очками идет в зоне вылета из Ла Лиги – 18 место среди 20-ти клубов.

К слову. В матче против Комо звездный новичок Барселоны Маркус Рэшфорд умудрился не попасть в пустые ворота.

Как сообщает официальный сайт Ла Лиги, свой следующий матч Барселона проведет 28 сентября дома против Реал Сосьедад (старт в 19:30 по Киеву). А Реал Овьедо 29 сентября будет гостить на поле Валенсии (начало в 22:00 по киевскому времени).

Что известно об авторе сумасшедшего гола в ворота Барселоны?