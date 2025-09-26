Матч між Ов'єдо та Барселоною закрив програму 6-го туру іспанської Ла Ліги-2025/2026. Поєдинок хоч і закінчився перемогою "блаугранас" 1:3, але каталонський гранд пропустив один із найганебніших голів.

На 33-й хвилині матчу Рейна несподівано вивів Реал Ов'єдо уперед 1:0. Взяття воріт відбулось після дикої помилки голкіпер Барселони, повідомляє 24 Канал.

Як Ов'єдо забив Барселоні?

Воротар "блаугранас" Жоан Гарсія вирішив перехопити закидання, залишивши свої володіння порожніми. Голкіпер таки був першим на м'ячі, вибив круглого коліном, зробивши передачу прямо у центр поля, де адресатом пасу був суперник Альберто Рейна.

Футболіст Ов'єдо не став довго думати та пробив майже із 40 метрів, вразивши володіння Барселони. Одразу двоє захисників каталонців намагались перешкодити м'ячу залетіти у сітку їх воріт, але не встигли. Як і голкіпер, який біг із бокової лінії поля.

Відео голу Ов'єдо у ворота Барселони

На перерву Ов'єдо пішов відпочити ведучи у рахунку 1:0. Натомість друга половина зустрічі була за Барселоною, яка тричі вразила володіння господарів. Спершу Гарсія на 56-й хвилині зрівняв цифри на табло 1:1.

А вже у середині тайму Левандовський вперше у цьому матчі вивів гостей уперед 1:2. Фінальний рахунок зустрічі встановив Араухо, який збільшив перевагу "блаугранас" до двох голів. У підсумку – 1:3, перемога Барселони.

Ця звитяга дозволила Барселоні набрати 16 балів та зберегти за собою другу позицію у таблиці Ла Ліги. Лідером продовжує йти Реал, у якого 18 пунктів. Натомість Ов'єдо з 3 очками йде у зоні вильоту з Ла Ліги – 18 місце серед 20-ти клубів.

До слова. У матчі проти Комо зірковий новачок Барселони Маркус Решфорд примудрився не влучити у порожні ворота.

Як повідомляє офіційний сайт Ла Ліги, свій наступний матч Барселона проведе 28 вересня вдома проти Реал Сосьєдад (старт о 19:30 за Києвом). А Реал Ов'єдо 29 вересня гостюватиме на полі Валенсії (початок о 22:00 за київським часом).

Що відомо про автора божевільного голу у ворота Барселони?