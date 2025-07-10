В Реале разъярены поражением от ПСЖ на КЧМ-2025: лидеру "сливочных" указали на дверь

В среду, 9 июля, состоялась 1/2 финала Клубного чемпионата мира-2025. Реал остановился в шаге от финала турнира, потерпев разгромное поражение от ПСЖ со счетом 4:0.

В "Королевском клубе" разгневаны поражением от парижан, а также недовольны игрой лидеров команды. На Килиана Мбаппе, Винисиуса Жуниора и Родриго ожидает серьезный разговор с боссами "сливочных", сообщает 24 канал со ссылкой на Marca.

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Ультиматум от руководства Реала

Руководство Реала считает, что некоторые футболисты не отдают все силы на поле и не работают ради победы команды. Поэтому "сливочные" решили поставить звездных игроков перед выбором.

Лидеры команды должны изменить свой подход к игре, или покинуть Мадрид. В Реале видят проблему в том, что Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе пренебрегают работой в обороне, хотя Хаби Алонсо просит помогать защитникам во время атак соперника.

Также президенту Реала Флорентину Пересу не нравятся разговоры относительно будущего Родриго в клубе. Бразилец не доволен своей ролью в команде, поэтому ему предложат покинуть Мадрид и продолжить карьеру в другом месте.

К слову. Следующий официальный матч Реал сыграет аж 19 августа против Осасуны в рамках 1-го тура Ла Лиги 2025/2026. Матч состоится на "Бернабеу", а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщали, что Реал нашел замену Андрей Лунину, который является дублером Тибо Куртуа. "Королевский клуб" подстраховался на случай ухода украинского голкипера из команды.