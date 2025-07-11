У "Королівському клубі" розгнівані поразкою від парижан, а також невдоволені грою лідерів команди. На Кіліана Мбаппе, Вінісіуса Жуніора та Родріго очікує серйозна розмова з босами "вершкових", повідомляє 24 канал із посиланням на Marca.

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Ультиматум від керівництва Реала

Керівництво Реала вважає, що деякі футболісти не віддають усі сили на полі та не працюють задля перемоги команди. Тому "вершкові" вирішили поставити зіркових гравців перед вибором.

Лідери команди мають змінити свій підхід до гри, або покинути Мадрид. У Реалі вбачають проблему у тому, що Вінісіус Жуніор та Кіліан Мбаппе нехтують роботою в обороні, хоча Хабі Алонсо просить допомагати захисникам під час атак суперника.

Також президенту Реала Флорентіну Пересу не подобаються розмови стосовно майбутнього Родріго у клубі. Бразилець не задоволений своєю роллю у команді, тому йому запропонують покинути Мадрид та продовжити кар'єру деінде.

До слова. Наступний офіційний матч Реал зіграє аж 19 серпня проти Осасуни в межах 1-го туру Ла Ліги 2025/2026. Матч відбудеться на "Бернабеу", а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомляли, що Реал знайшов заміну Андрій Луніну, який є дублером Тібо Куртуа. "Королівський клуб" підстрахувався на випадок відходу українського голкіпера з команди.