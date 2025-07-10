Паризький клуб не залишив мадридцям шансів, декласувавши їх з рахунком 4:0. Цей поєдинок став останнім у складі "вершкових" для легендарного Луки Модрича, інформує 24 Канал.

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Кінець епохи

Хорватський півзахисник вийшов на поле на 64-й хвилині зустрічі, коли Реал уже поступався у три м'ячі. Він замінив Джуда Беллінгема й отримав можливість попрощатися з фанатами "королівського клубу".

Останній вихід Модрича у складі Реала: дивіться відео

Після поєдинку хорват ледь стримував емоції, адже для нього закінчилася велика глава кар'єри. Його підтримав Хабі Алонсо, який по-дружньому обійняв легенду "вершкових".

Емоції Модрича після останньої гри в Реалі: дивіться відео

Зазначимо, що цей матч став 1114-м для Луки Модрича в кар'єрі. Він за цим показником вийшов на дев'яту позицію серед усіх футболістів.

Важливо. Хорватський півзахисник залишає Реал у статусі найтитулованішого гравця в історії цього клубу. Він провів за мадридців 597 поєдинків, здобув з "вершковими" 27 трофеїв, зокрема, тріумфував у Лізі чемпіонів шість разів.

Нагадаємо, що 39-річний Лука Модрич продовжить кар'єру в Мілані. Про це ще не оголосили офіційно, але цю інформацію вже підтвердив наставник "росонері" Массіміліано Аллегрі та відомий інсайдер Фабріціо Романо.