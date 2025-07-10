У середу, 9 липня, в Нью-Йорку відбувся другий півфінал Клубного чемпіонату світу-2025. В боротьбі за місце у фіналі турніру протистояли ПСЖ та Реал, повідомляє 24 Канал.

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Бій фаворитів

Саме ці команди вважались фаворитами всього турніру. Команди впевнено пройшли дистанцією КЧС, допустивши лише по одній осічці в групі. Ба більше, ПСЖ взагалі пропустив лише один м'яч, але при цьому розгромив Атлетіко та Інтер Маямі.

Крім того, звітна гра подавалась ще і через призму персони Кіліана Мбаппе. Нападник став легендою ПСЖ та найкращим бомбардиром в історії клубу, проте зі скандалом пішов з команди і тепер ще й судиться з нею.

Минулі матчі француз не грав в основі, але тепер Алонсо вирішив випустити його зі старту в парі із Гонсало Гарсією. А ось на Хейсена та Александера-Арнольда Реал не міг розраховувати, тож у центр захисту повернувся Рауль Асенсіо.

ПСЖ – Реал 4:0

Голи: Руїс, 6, 24, Дембеле, 9, Рамуш, 87.

І вже перші ж хвилини матчу показали, наскільки незіграною є оборона "бланкос". На шостій хвилині Асенсіо на рівному місці подарував Дембеле м'яч у своєму майданчику.

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Той відпасував на вільного Руїса, який розстріляв порожні ворота. А вже за кілька хвилин "привоз" оформив Рюдігер. Німець подарував Дембеле вихід сам на сам і той не змарнував свій шанс.

Реал спробував відповісти небезпекою з боку Мбаппе та хавбеків. Проте Кіліана "з'їли" захисники, а дальні удари не досягали цілі. У свою чергу Вінісіус та Гонсало Гарсія взагалі розчинились на полі.

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Як наслідок, ПСЖ встановив контроль над грою і зміг забити втретє. Французи організували ефектну контратаку, в кінці якої Руїс оформив дубль після прострілу Хакімі.

Після цього результат де-факто був визначений. Реал зміг оговтатися лише після перерви та створити ілюзію пресингу воріт Доннарумми. Але по-справжньому гострих моментів було обмаль.

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При цьому і ПСЖ ще і забив четвертий, коли Рамуш вдало завершив контратаку в кінці зустрічі. Таким чином ПСЖ досягає свого та виходить у фінал Клубного чемпіонату світу.

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Там суперником команди Луїса Енріке стане лондонський Челсі. Гра відбудеться 13 липня в Нью-Йорку. Перемога в цій грі дозволить ПСЖ виграти вже п'ятий трофей у 2025 році.