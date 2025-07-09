У вівторок, 8 липня, в Нью-Йорку відбувся перший півфінал Клубного чемпіонату світу-2025. В битві за путівку до фіналу зійшлись Флуміненсе та Челсі, повідомляє 24 Канал.

До теми Челсі здобув важку перемогу над Палмейрасом та вийшов в 1/2 КЧС-2025

Єдині бразильці у півфіналі

Флуміненсе став єдиною неєвропейською командою, яка дійшла до півфіналу КЧС. При цьому на своєму шляху бразильці двічі перетинались із представниками Європи.

На груповій стадії Флу зіграв у нульову нічию із дортмундською Боруссією. А в 1/8 фіналу "червоно-зелені" створили гучну сенсацію, вибивши фіналіста Ліги чемпіонів Інтер.

Тепер же після проходу Аль-Хіляля підопічні Ренато Гаушу бились за путівку до фіналу проти Челсі. Лондонці ж на цьому турнірі йшли доволі рівно, проте на груповій стадії все ж поступились Фламенго.

Флуміненсе – Челсі 0:2

Голи: Жоау Педру, 18, 56.

Проте це не заважало "синім" залишатися фаворитами у матчі проти ще одних бразильців. До того ж, у стартовому складі Челсі вперше вийшов бразильський новачок Жоау Педру, якого придбали у Брайтона за 63 мільйони євро.

І вже на 18-й хвилині нападник зміг забити свій перший гол за нову команду. Отримавши м'яч на вході у карний майданчик, Жоау ефектно та точно пробив у дальню "дев'ятку".

Читайте також Снайпер чи фотограф: на матчі Реала помітили дивну людину

Символічно, що Педру відмовився від святкування голу, адже є вихованцем саме Флуміненсе. Загалом же Челсі контролював хід гри та був гострішим у першому таймі.

Новачок запалює

Фабіо виручав Флуміненсе після ударів Кукурельї та Гюсто, а Фернандесу не вистачило трохи точності. Втім після перерви Жоау Педру зміг оформити дубль.

Бразилець подвоїв перевагу Челсі завдяки ефектному удару з кута від поперечки. В подальшому Флуміненсе намагався повернутися в гру, проте у лондонців було як мінімум не менше шансів довести рахунок до розгрому.

Таким чином, Челсі зберіг перевагу у два голи та вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу-2025. Суперником команди Марески у вирішальному матчі стане переможець зустрічі ПСЖ – Реал.

Огляд матчу Флуміненсе – Челсі: дивитися відео