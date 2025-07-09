Во вторник, 8 июля, в Нью-Йорке состоялся первый полуфинал Клубного чемпионата мира-2025. В битве за путевку в финал сошлись Флуминенсе и Челси, сообщает 24 Канал.

По теме Челси одержал тяжелую победу над Палмейрасом и вышел в 1/2 КЧМ-2025

Единственные бразильцы в полуфинале

Флуминенсе стал единственной неевропейской командой, которая дошла до полуфинала КЧМ. При этом на своем пути бразильцы дважды пересекались с представителями Европы.

На групповой стадии Флу сыграл в нулевую ничью с дортмундской Боруссией. А в 1/8 финала "красно-зеленые" сотворили громкую сенсацию, выбив финалиста Лиги чемпионов Интер.

Теперь же после прохода Аль-Хиляля подопечные Ренато Гаушу сражались за путевку в финал против Челси. Лондонцы же на этом турнире шли довольно ровно, однако на групповой стадии все же уступили Фламенго.

Флуминенсе – Челси 0:2

Голы: Жоау Педру, 18, 56.

Однако это не мешало "синим" оставаться фаворитами в матче против еще одних бразильцев. К тому же, в стартовом составе Челси впервые вышел бразильский новичок Жоау Педру, которого приобрели у Брайтона за 63 миллиона евро.

И уже на 18-й минуте нападающий смог забить свой первый гол за новую команду. Получив мяч на входе в штрафную, Жоау эффектно и точно пробил в дальнюю "девятку".

Читайте также Снайпер или фотограф: на матче Реала заметили странного человека

Символично, что Педру отказался от празднования гола, ведь является воспитанником именно Флуминенсе. В целом же Челси контролировал ход игры и был острее в первом тайме.

Новичок зажигает

Фабио выручал Флуминенсе после ударов Кукурелье и Гюсто, а Фернандесу не хватило немного точности. Впрочем после перерыва Жоау Педру смог оформить дубль.

Бразилец удвоил преимущество Челси благодаря эффектному удару с угла от перекладины. В дальнейшем Флуминенсе пытался вернуться в игру, однако у лондонцев было как минимум не меньше шансов довести счет до разгрома.

Таким образом, Челси сохранил преимущество в два гола и вышел в финал Клубного чемпионата мира-2025. Соперником команды Марески в решающем матче станет победитель встречи ПСЖ – Реал.

Обзор матча Флуминенсе – Челси: смотреть видео