В субботу, 5 июля, на Клубном чемпионате мира-2025 определились последние полуфиналисты. Мадридский Реал сумел сохранить победный счет в четвертьфинале с Боруссией (3:2), пишет 24 Канал.

Читайте также Мадрид в полуфинале: Реал удержал победу над Боруссией, несмотря на три гола в компенсированное время

Загадочный человек на матче КЧМ-2025

На матче болельщики заметили странного человека, который находился рядом с табло. Видео набрало кучу просмотров.

При увеличении видно два человека. У одного на треноге прикреплен бинокль, а у другого было устройство, похожее на ружье.

В комментариях пользователи теряются в догадках, кто бы это мог быть. Одни считают, что это был снайпер, а другие – оператор трансляции.

Видео со снайпером на матче Реала

Отметим, что во время матчей Клубного чемпионата мира принимаются беспрецедентные меры безопасности. Поэтому вполне вероятно, что на четвертьфинале с Реалом присутствовали представители спецслужб.

Напомним, что определились все четыре полуфиналиста КЧМ-2025. За трофей будут бороться три европейских клуба и один бразильский.