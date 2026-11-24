Во вторник, 24 ноября, мадридский Реал в рамках 5-го тура Лиги чемпионов примет голландский ПСВ. Посмотреть матч в прямом эфире можно в Украине.

Трансляция матча Реал – ПСВ будет доступна на медиасервисе MEGOGO, сообщает 24 Канал.

Реал – ПСВ: во сколько начнется матч

Прямая трансляция матча будет доступна на OTT-платформе MEGOGO в разделе "Спорт" по подписке "Спорт" и во всех MEGOPACK.

Отметим, что бесплатной трансляции матча между Реалом и ПСВ не будет. Сам же матч Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени.

История встреч команд! Реал и ПСВ впервые сыграют друг с другом в XXI веке. Последний матч между командами состоялся в далеком 1989 году и завершился победой "сливочных". Всего пути клубов пересекались 6 раз: две победы Реала, три ничьи и одна победа ПСВ.

Напомним, Реал в рамках нового сезона Лиги чемпионов выиграл все четыре матча, поэтому набрал 12 очков. Помимо "сливочных", максимальное количество очков имеет только ПСЖ.

В то же время ПСВ набрал всего 4 очка, что позволяет команде замыкать зону плей-офф – 24-е место.