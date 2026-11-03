Лига чемпионов: турнирная таблица сезона 2026/2027

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Помимо ПСЖ, в топ-8 турнирной таблицы входят: Астон Вилла, Ливерпуль, Реал, Бетис, Штутгарт, Арсенал и Барселона, сообщает 24 Канал. Места с первого по восьмое гарантируют клубам участие в 1/8 финала.

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Турнирная таблица Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер, единственный представитель Украины в Лиге чемпионов, после трех матчей набрал 4 очка и занял 17-е место. Эта позиция позволяет горнякам выйти в плей-офф, однако только в раунд 1/16 финала.

Отметим, что 3 – 4 ноября в Лиге чемпионов состоятся матчи 4-го тура.

В частности, Шахтер сыграет против Спортинга, а центральным матчем тура станет встреча Атлетико с Баварией.

Расписание и результаты матчей 4-го тура Лиги чемпионов