Ліга чемпіонів: турнірна таблиця сезону 2026/2027

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів / Фото Getty Images

У Лізі чемпіонів сезону 2026/2027 відбулися вже три тури, за підсумками яких лідером у турнірній таблиці є ПСЖ. Французька команда та ще чотири клуби змогли виграти три стартові поєдинки, завдяки чому набрали максимальні 9 очок.

Adv Окрім ПСЖ, до топ-8 турнірної табилці входять: Астон Вілла, Ліверпуль, Реал, Бетіс, Штутгарт, Арсенал і Барселона, повідомляє 24 Канал. Позиції з першої до восьмої гарантують клубам участь в 1/8 фіналу. популярні відео Турнірна таблиця Ліги чемпіонів Донецький Шахтар, єдиний представник України у Лізі чемпіонів, після трьох поєдинків набрав 4 очки та розмістився на 17-й сходинці. Ця позиція дозволяє "гірникам" вийти у плей-оф, проте раунд 1/16 фіналу. Зазначимо, що протягом 3 – 4 листопада у Лізі чемпіонів відбудуться матчі 4-го туру. Зокрема, Шахтар зіграє проти Спортінга, а центральним поєдинком туру стане зустріч Атлетіко з Баварією. Розклад і результати матчів 4-го туру Ліги чемпіонів 3 листопада, 19:45 . Шахтар – Спортинг

. Шахтар – Спортинг 3 листопада, 19:45 . Галатасарай – Штутгарт

. Галатасарай – Штутгарт 3 листопада, 22:00 . Барселона – Астон Вілла

. Барселона – Астон Вілла 3 листопада, 22:00 . Атлетіко – Баварія

. Атлетіко – Баварія 3 листопада, 22:00 . Буде-Глімт – Лілль

. Буде-Глімт – Лілль 3 листопада, 22:00 . Вільярреал – ПСЖ

. Вільярреал – ПСЖ 3 листопада, 22:00 . Манчестер Юнайтед – Рома

. Манчестер Юнайтед – Рома 3 листопада, 22:00 . Феєнорд – Інтер

. Феєнорд – Інтер 3 листопада, 22:00 . ЛАСК – Слован

. ЛАСК – Слован 4 листопада, 19:45 . Фенербахче – Ліверпуль

. Фенербахче – Ліверпуль 4 листопада, 19:45 . АЕК – Реал

. АЕК – Реал 4 листопада, 22:00 . Лейпциг – Манчестер Сіті

. Лейпциг – Манчестер Сіті 4 листопада, 22:00 . Славія – Арсенал

. Славія – Арсенал 4 листопада, 22:00 . ПСВ – Брюгге

. ПСВ – Брюгге 4 листопада, 22:00 . Порту – Наполі

. Порту – Наполі 4 листопада, 22:00 . Ланс – Комо

. Ланс – Комо 4 листопада, 22:00 . Боруссія Д – Бетіс

. Боруссія Д – Бетіс 4 листопада, 22:00. Вікінг – Сабах

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