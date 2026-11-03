Ліга чемпіонів: турнірна таблиця сезону 2026/2027

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів / Фото Getty Images
У Лізі чемпіонів сезону 2026/2027 відбулися вже три тури, за підсумками яких лідером у турнірній таблиці є ПСЖ. Французька команда та ще чотири клуби змогли виграти три стартові поєдинки, завдяки чому набрали максимальні 9 очок.
Окрім ПСЖ, до топ-8 турнірної табилці входять: Астон Вілла, Ліверпуль, Реал, Бетіс, Штутгарт, Арсенал і Барселона, повідомляє 24 Канал. Позиції з першої до восьмої гарантують клубам участь в 1/8 фіналу.
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Турнірна таблиця Ліги чемпіонів
Донецький Шахтар, єдиний представник України у Лізі чемпіонів, після трьох поєдинків набрав 4 очки та розмістився на 17-й сходинці. Ця позиція дозволяє "гірникам" вийти у плей-оф, проте раунд 1/16 фіналу.
Зазначимо, що протягом 3 – 4 листопада у Лізі чемпіонів відбудуться матчі 4-го туру.
Зокрема, Шахтар зіграє проти Спортінга, а центральним поєдинком туру стане зустріч Атлетіко з Баварією.
Розклад і результати матчів 4-го туру Ліги чемпіонів
- 3 листопада, 19:45. Шахтар – Спортинг
- 3 листопада, 19:45. Галатасарай – Штутгарт
- 3 листопада, 22:00. Барселона – Астон Вілла
- 3 листопада, 22:00. Атлетіко – Баварія
- 3 листопада, 22:00. Буде-Глімт – Лілль
- 3 листопада, 22:00. Вільярреал – ПСЖ
- 3 листопада, 22:00. Манчестер Юнайтед – Рома
- 3 листопада, 22:00. Феєнорд – Інтер
- 3 листопада, 22:00. ЛАСК – Слован
- 4 листопада, 19:45. Фенербахче – Ліверпуль
- 4 листопада, 19:45. АЕК – Реал
- 4 листопада, 22:00. Лейпциг – Манчестер Сіті
- 4 листопада, 22:00. Славія – Арсенал
- 4 листопада, 22:00. ПСВ – Брюгге
- 4 листопада, 22:00. Порту – Наполі
- 4 листопада, 22:00. Ланс – Комо
- 4 листопада, 22:00. Боруссія Д – Бетіс
- 4 листопада, 22:00. Вікінг – Сабах
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