Чи варто боятись португальців: прогноз на матч Шахтаря проти Спортінга в Лізі чемпіонів

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Якщо Шахтар хоче вийти в плейоф Ліги чемпіонів то в домашньому поєдинку має брати хоча б якісь очки. Зустріч у Лізі чемпіонів між українською та португалською командою розпочнеться 3 листопада о 20:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Після 3 турів Ліги чемпіонів Шахтар перебуває на 17 сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 4 очки. Спортінг же розташувався на 5 позицій вище, бо має на 2 бали більше. Команди не програвали до 3 туру, але синхроно поступились у попередніх матчах Ліги чемпіонів. "Гірники" програли Інтеру, а ось лісабонці вдома сенсаційно програли австрійській команді ЛАСК.

Цікаво, що Спортінг у Лізі чемпіонів має на один пропущений гол менше. "Леви" 4 рази виймали м'яч із сітки своїх воріт, у підопічних Арди Турана всього 3 пропущені м'ячі. А ось атака португальців наразі результативніша. Спортінг має 7 голів, тоді як "помаранчево-чорні" – 4 голи.

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Що відомо про виступи Шахтаря та Спортінга в сезоні загалом

І Шахтар, і Спортінг наразі не є одноосібними лідерами своїх чемпіонатів. Тільки от "гірники" наразі йдуть фактично "нога в ногу" з Поліссям і є головними фаворитами на титул в УПЛ. Лісабонці ж провалюють свій сезон у Португалії. Спортінг іде на 3 позиції та відстає від лідера Порту аж на 9 балів.

Головні кадрові новини з табору "помаранчево-чорних" – травма Педріньйо, якого вже прооперували, й до кінця року він не гратиме. Шахтар уже виключив його з заявки на Лігу чемпіонів і замінив на Проспера Оба. Крім того, на позитивній хвилі мають перебувати Аліссон і Марлон Гомес, які отримали дебютний виклик у збірну Бразилії.

У складі Спортінга особливу увагу слід звертати на колумбійця Луїса Суареса. За 13 матчів цього сезону він відзначився 12 голами. Утім невдалі результати вже загрожують наставнику Рую Боржесу звільненням. З'явились чутки, що лісабонців може очолити Паулу Фонсека.