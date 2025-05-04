Реал с дублем Мбаппе и суперголом Гюлера едва не упустил победу с Сельтой
- Мадридский Реал одержал победу 3:2 над Сельтой благодаря дублю Мбаппе и суперголу Гюлера.
- Реал остался на втором месте в турнирной таблице с 75 очками, отставая от Барселоны на четыре балла.
Мадридский Реал преследует Барселону в гонке за чемпионство в Ла Лиге. Поэтому в матче 34-го тура против Сельты "королевский клуб" не имел права на ошибку.
Реал – Сельта 3:2
Голы: Гюлер, 33, Мбаппе, 39, 49 – Родригес, 69, Сведберг, 76
В стартовом составе "сливочных" вновь не нашлось места Андрею Лунину. Карло Анчелотти доверил место в воротах Тибо Куртуа, пишет 24 Канал.
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"Валидольная" победа Реала
"Сливочные" открыли счет на 33-й минуте благодаря фантастическому удару Арда Гюлера. 20-летний турецкий вингер с границы штрафной площадки попал в правую девятку.
Еще до перерыва Реал увеличил преимущество. Килиан Мбаппе на все сто воспользовался своим моментом – 2:0.
На 49-й минуте Гюлер вывел Мбаппе на свидание с голкипером Сельты. Форвард сборной Франции эффектно довел счет до разгромного.
Получив комфортное преимущество футболисты "галактикос" успокоились. Этим воспользовались гости. Родригес и Сведберг сократили разрыв до минимума, вернув интригу в матче.
Впрочем, до финального свистка цифры на табло не изменились. Реал одержал важную победу 3:2 над Сельтой.
Видеообзор матча Реал – Сельта
- В турнирной таблице Реал с 75 очками остался на втором месте. Расстояние до Барселоны составляет четыре балла.
- Сельта в Ла Лиге идет седьмой (46 очков).