Реал – Сельта 3:2

Голы: Гюлер, 33, Мбаппе, 39, 49 – Родригес, 69, Сведберг, 76

В стартовом составе "сливочных" вновь не нашлось места Андрею Лунину. Карло Анчелотти доверил место в воротах Тибо Куртуа, пишет 24 Канал.

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"Валидольная" победа Реала

"Сливочные" открыли счет на 33-й минуте благодаря фантастическому удару Арда Гюлера. 20-летний турецкий вингер с границы штрафной площадки попал в правую девятку.

Еще до перерыва Реал увеличил преимущество. Килиан Мбаппе на все сто воспользовался своим моментом – 2:0.

На 49-й минуте Гюлер вывел Мбаппе на свидание с голкипером Сельты. Форвард сборной Франции эффектно довел счет до разгромного.

Получив комфортное преимущество футболисты "галактикос" успокоились. Этим воспользовались гости. Родригес и Сведберг сократили разрыв до минимума, вернув интригу в матче.

Впрочем, до финального свистка цифры на табло не изменились. Реал одержал важную победу 3:2 над Сельтой.

Видеообзор матча Реал – Сельта