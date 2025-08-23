Сейчас несколько украинских игроков выступают в топовых европейских клубах. Последним из них стал Илья Забарный, который перешел из Борнмута в ПСЖ.

К их списку вскоре может добавиться еще один футболист. Мадридский Реал рассматривает трансфер перспективного украинского нападающего, который сейчас выступает в Германии, сообщает 24 Канал со ссылкой на DefensaCentral.

Какого украинца может подписать Реал?

Речь идет о 18-летнем форварде Артеме Степанове. Скаутский отдел "сливочных" активно следит за футболистом.

Забивной украинец привлек к себе внимание главного скаута мадридцев Юни Калафата. Он видит большую перспективу в уроженце Луцка и отмечает его сходство с Эрлингом Холандом.

В Реале планируют наблюдать за динамикой развития нападающего. Если юный футболист проведет успешно сезон-2025/2026, то "сливочные" приложат максимум усилий для его трансфера уже летом 2026 года.

Справка. Права на Артема Степанова принадлежат леверкузенскому Байеру, контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Сейчас украинец играет в аренде за Нюрнберг.

Напомним, что в ноябре Степанов дебютировал за Байер в возрасте 17 лет. Он стал самым молодым украинцем в истории, который сыграл в Лиге чемпионов.