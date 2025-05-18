Дебют Крапивцова и ассист Цыганкова: Жирона упустила ничью в матче с Реал Сосьедадом

В 37 туре испанской Ла Лиги каталонская Жирона на выезде встречалась с Реал Сосьедадом. Главный тренер "бело-красных" Мичел впервые доверил место в воротах украинцу Владиславу Крапивцову.

Реал Сосьедад – Жирона 3:2

Голы: Марин, 5, Оярсабаль, 20 (с пенальти), Мариезкуррена, 90+1 – Стуани, 10, Порту, 77

Жирона гарантировала себе прописку в элитном дивизионе. Поэтому Мичел имел возможность поэкспериментировать с составом, пишет 24 Канал.

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Глевкий дебют Крапивцова

Поединок против Реал Сосьедада стал первым на взрослом уровне для Владислава Крапивцова. До этого 19-летний голкипер оставался на скамейке запасных "жиронцев".

Также в старте каталонцев вышел Виктор Цыганков, заняв привычное место на правом фланге атаки своей команды.

Обе команды очень резво начали поединок. Уже на 4-й минуте Крапивцов перевел мяч на угловой после удара Барренечеа. Именно после розыгрыша стандарта мяч оказался в воротах украинского голкипера. Хавбек "бело-синих" Марин с близкого расстояния пробил головой в угол ворот.

Гости очень быстро отыгрались. Кристиан Стуани получил ювелирный пас от Асприльи и пробил по центру ворот Реал Сосьедада – 1:1.

На 20-й минуте хозяева заработали право на одиннадцатиметровый. Пенальти реализовал Оярсабаль, пробив мимо Крапивцова.

В концовке второго тайма Жирона восстановила паритет в матче. Виктор Цыганков не поскупился и отдал передачу на Порту, который сравнял счет. К слову, этот ассист стал третьим в сезоне для украинца.

К сожалению, Жирона не смогла удержать ничейный счет. В компенсированное время Мариезкуррена забил красивый гол, испортив дебют Крапивцову.

В итоге матч завершился со счетом 3:2 в пользу Реал Сосьедада.

Видеообзор матча Реал Сосьедад – Жирона