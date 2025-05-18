Дебют Крапивцова и ассист Цыганкова: Жирона упустила ничью в матче с Реал Сосьедадом
- Владислав Крапивцов дебютировал в воротах Жироны в матче против Реал Сосьедада, который завершился поражением 2:3.
- Виктор Цыганков сделал ассист в игре, что стало его третьим ассистом в сезоне.
- Жирона опустилась на 15 место в турнирной таблице Ла Лиги с 41 очком.
В 37 туре испанской Ла Лиги каталонская Жирона на выезде встречалась с Реал Сосьедадом. Главный тренер "бело-красных" Мичел впервые доверил место в воротах украинцу Владиславу Крапивцову.
Реал Сосьедад – Жирона 3:2
Голы: Марин, 5, Оярсабаль, 20 (с пенальти), Мариезкуррена, 90+1 – Стуани, 10, Порту, 77
Жирона гарантировала себе прописку в элитном дивизионе. Поэтому Мичел имел возможность поэкспериментировать с составом, пишет 24 Канал.
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Глевкий дебют Крапивцова
Поединок против Реал Сосьедада стал первым на взрослом уровне для Владислава Крапивцова. До этого 19-летний голкипер оставался на скамейке запасных "жиронцев".
Также в старте каталонцев вышел Виктор Цыганков, заняв привычное место на правом фланге атаки своей команды.
Обе команды очень резво начали поединок. Уже на 4-й минуте Крапивцов перевел мяч на угловой после удара Барренечеа. Именно после розыгрыша стандарта мяч оказался в воротах украинского голкипера. Хавбек "бело-синих" Марин с близкого расстояния пробил головой в угол ворот.
Гости очень быстро отыгрались. Кристиан Стуани получил ювелирный пас от Асприльи и пробил по центру ворот Реал Сосьедада – 1:1.
На 20-й минуте хозяева заработали право на одиннадцатиметровый. Пенальти реализовал Оярсабаль, пробив мимо Крапивцова.
В концовке второго тайма Жирона восстановила паритет в матче. Виктор Цыганков не поскупился и отдал передачу на Порту, который сравнял счет. К слову, этот ассист стал третьим в сезоне для украинца.
К сожалению, Жирона не смогла удержать ничейный счет. В компенсированное время Мариезкуррена забил красивый гол, испортив дебют Крапивцову.
В итоге матч завершился со счетом 3:2 в пользу Реал Сосьедада.
Видеообзор матча Реал Сосьедад – Жирона
- В турнирной таблице Жирона опустилась с 14 на 15 строчку. В активе "бело-красных" 41 очко.
- Реал Сосьедад благодаря победе поднялся с 12 на 11 место. У "королевского клуба" 46 очков в активе.