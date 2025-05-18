Реал Сосьєдад – Жирона 3:2
Голи: Марін, 5, Оярсабаль, 20 (з пенальті), Марієзкуррена, 90+1 – Стуані, 10, Порту, 77
Жирона гарантувала собі прописку в елітному дивізіоні. Тож Мічел мав можливість поекспериментувати зі складом, пише 24 Канал.
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Глевкий дебют Крапивцова
Поєдинок проти Реал Сосьєдада став першим на дорослому рівні для Владислава Крапивцова. До цього 19-річний голкіпер залишався на лаві запасних "жиронців".
Також у старті каталонців вийшов Віктор Циганков, зайнявши звичне місце на правому фланзі атаки своєї команди.
Обидві команди дуже жваво розпочали поєдинок. Вже на 4-й хвилині Крапивцов перевів м'яч на кутовий після удару Барренечеа. Саме після розіграшу стандарту м'яч опинився у воротах українського голкіпера. Хавбек "біло-синіх" Марін з близької відстані пробив головою у кут воріт.
Гості дуже швидко відігралися. Крістіан Стуані отримав ювелірний пас від Аспрільї та пробив по центру воріт Реал Сосьєдада – 1:1.
На 20-й хвилині господарі заробили право на одинадцятиметровий. Пенальті реалізував Оярсабаль, пробивши повз Крапивцова.
Наприкінці другого тайму Жирона відновила паритет в матчі. Віктор Циганков не поскупився та віддав передачу на Порту, який зрівняв рахунок. До слова, цей асист став третім у сезоні для українця.
На жаль, Жирона не змогла втримати нічийний рахунок. У компенсований час Марієзкуррена забив красивий гол, зіпсувавши дебют Крапивцову.
У підсумку матч завершився з рахунком 3:2 на користь Реал Сосьєдада.
- У турнірній таблиці Жирона опустилася з 14 на 15 сходинку. В активі "біло-червоних" 41 очко.
- Реал Сосьєдад завдяки перемозі піднявся з 12 на 11 місце. У "королівського клубу" 46 очок в активі.