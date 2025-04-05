Винисиус не забил пенальти: Реал неожиданно уступил аутсайдеру Ла Лиги

В субботу, 5 апреля, состоялся 30-й тур испанской Ла Лиги-2024/2025. В одном из матчей Реал на "Бернабеу" принимал Валенсию.

Реал – Валенсия 1:2

Голы: Винисиус 50, – Диакаби, 15, Дуро, 90+5

Матчи между Реалом и Валенсией всегда интересны и насыщены борьбой. На этот раз гости неожиданно одолели "Королевский клуб" на "Бернабеу" со счетом 2:1, сообщает 24 канал.

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Валенсия вырвала победу

Реал как и положено фавориту активно начал матч. Мадридцы быстро заработали пенальти усилиям Килиана Мбаппе. Однако Винисиус Жуниор не реализовал удар с 11-метровой отметки.

За это Валенсия сразу наказала "Королевский клуб". Забитым голом отметился защитник "летучих мышей" Муктар Диакаби. После чего "сливочные" полностью взяли мяч под контроль и пытались отыграть.

Видео гола Диакаби в ворота Реала:

В начале второго тайма Реал сумел сравнять счет. Винисиус Жуниор удачно сыграл на дальней штанге и перевел мяч в ворота Валенсии, счет стал 1:1.

Видео гола Винисиуса в ворота Валенсии:

"Королевский клуб" продолжал навал на ворота "летучих мышей", но Мамардашвили надежно сыграл на воротах и несколько раз спас команду. В компенсированное время Уго Дуро принес победу Валенсии.

Видео гола Дуро в ворота Реала:

В итоге матч завершился со счетом 2:1. Реал остался на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги-2024/2025, имея в своем активе 63 зачетных пункта.