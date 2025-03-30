Сага с подписанием Трента Александера-Арнольда в Реал тянулась долгое время. Однако "сливочные" наконец договорились о переходе фулбека Ливерпуля, пишет 24 канал со ссылкой на Николу Скиру.

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Что известно о переходе Александера-Арнольда

Реал давно следил за Трентом Александером-Арнольдом. Ранее "сливочные" пытались оформить трансфер игрока Ливерпуля зимой 2025 года. Однако старания мадридцев были тщетными.

Впоследствии "Королевский клуб" все-таки договорился о переходе Александера-Арнольда. Теперь звездный англичанин присоединится к "бланкос" на правах свободного агента летом 2025 года, после завершения контракта с "мерсисайдцами".

По информации инсайдера, Трент Александер-Арнольд подпишет долгосрочный контракт с Реалом. Соглашение фулбека Ливерпуля со "сливочными" будет рассчитано на пять лет.

К слову. Путь во взрослом футболе Трент Александер-Арнольд начал в Ливерпуле. В составе "мерсисайдцев" англичанин выиграл восемь трофеев – среди них чемпионат Англии и Лига чемпионов.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд сыграл в 39 матчах за Ливерпуль во всех турнирах на счету английского защитника три гола и семь результативных передач.