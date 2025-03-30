Сага з підписанням Трента Александера-Арнольда у Реал тягнулась довгий час. Однак "вершкові" нарешті домовились про перехід фулбека Ліверпуля, пише 24 канал із посиланням на Ніколу Скіру.

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Що відомо про перехід Александера-Арнольда

Реал давно слідкував за Трентом Александером-Арнольдом. Раніше "вершкові" намагались оформити трансфер гравця Ліверпуля взимку 2025 року. Проте старання мадридців були марними.

Згодом "Королівський клуб" все-таки домовився про перехід Александера-Арнольда. Тепер зірковий англієць приєднається до "бланкос" на правах вільного агента влітку 2025 року, після завершення контракту із "мерсисайдцями".

За інформацією інсайдера, Трент Александер-Арнольд підпише довгостроковий контракт з Реалом. Угода фулбека Ліверпуля із "вершковими" буде розрахована на п'ять років.

До слова. Шлях у дорослому футболі Трент Александер-Арнольд розпочав у Ліверпулі. У складі "мерсисайдців" англієць виграв вісім трофеїв – серед них чемпіонат Англії та Ліга чемпіонів.

У поточному сезоні Трент Александер-Арнольд зіграв у 39 матчах за Ліверпуль в усіх турнірах на рахунку англійського захисника три голи та сім результативних передач.