Наприкінці сезону-2024/2025 Реал може покинути головний тренер Карло Анчелотті. "Вершкові" активно шукають можливі варіанти заміни тренера.

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Клопп може очолити Реал

Юрген Клопп є одним із головних кандидатів на заміну італійського фахівця у "Королівському клубі", пише 24 канал з посиланням на TBR Football.

Керівництво Реала вважає, що німецький фахівець ідеально впишеться у роботу клуба, адже він має досвід роботи з топ-гравцями та вміє розвивати молодь, що зараз критично важливо для команди.

Однак сам Клопп наразі не спішить повертатися до тренерської діяльності. Проте тиск з боку Реала, а також інтерес національних збірних Бразилії та США можуть змусити його змінити свою думку.

Нагадаємо, що Юрген Клопп очолював Ліверпуль з 2015 до 2024 року. Разом з клубом він вигравав Лігу чемпіонів та АПЛ.