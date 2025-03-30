В конце сезона-2024/2025 Реал может покинуть главный тренер Карло Анчелотти. "Сливочные" активно ищут возможные варианты замены тренера.

Читайте также Гвардиола может возглавить неожиданную сборную: этой команде уже отказал другой звездный тренер

Клопп может возглавить Реал

Юрген Клопп является одним из главных кандидатов на замену итальянского специалиста в "Королевском клубе", пишет 24 канал со ссылкой на TBR Football.

Руководство Реала считает, что немецкий специалист идеально впишется в работу клуба, ведь он имеет опыт работы с топ-игроками и умеет развивать молодежь, что сейчас критически важно для команды.

Однако сам Клопп пока не спешит возвращаться к тренерской деятельности. Однако давление со стороны Реала, а также интерес национальных сборных Бразилии и США могут заставить его изменить свое мнение.

Напомним, что Юрген Клопп возглавлял Ливерпуль с 2015 до 2024 года. Вместе с клубом он выигрывал Лигу чемпионов и АПЛ.