У середу, 26 березня, Бразилія розгромно програла Аргентині з рахунком 4:1 в межах кваліфікаційного раунду чемпіонату світу. Через це звільнять головного тренера команди Дорівала Жуніора.

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Гвардіола може очолити збірну Бразилії

На заміну поточному наставнику розглядається кандидатура Пепа Гвардіоли, пише 24 канал з посиланням на 90MIN.

Спочатку бразильці намагалися домовитися з Карло Анчелотті, щоб призначити його влітку на посаду головного тренера, однак той планує і далі залишатися в Реалі.

Довідка. Наразі у Пепа Гвардіоли складається не найкращий сезон в Манчестер Сіті і він може покинути крісло головного тренера наприкінці поточного сезону.

Відзначимо, що для проходу Бразилії на турнір потрібно набрати 4 очки в останніх 4-х матчах.