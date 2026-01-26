Скандал с лидером сборной Украины: Ребров ответил, вмешивался ли лично в ситуацию

Наставник сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на возвращение игрока Полесья Алексея Гуцуляка в основу клуба. Он также высказался относительно влияния этого решения на перспективы футболиста в сборной.

Наставник главной команды страны обратил внимание на ситуацию вокруг Алексея Гуцуляка после его возвращения в основу житомирского клуба. В комментарии для ютуб-канала Полесья Ребров отметил, что для кандидатов в национальную команду решающим является регулярная работа в полноценных условиях.

О чем именно говорил Ребров?

Коуч национальной сборной рассказал, что решал эту ситуацию лично, ведь для него важно, чтобы потенциальный игрок главной команды страны имел стабильный тренировочный процесс.

Он также подчеркнул, что выступление Гуцуляка в команде U-19 – не достаточное для подготовки к матчам за национальную сборную.

Я очень благодарен президенту и тренеру Полесья, что они вернули Алексея – это позволит ему качественно подготовиться как к играм клуба, так и к потенциальным вызовам в сборную,

– добавил наставник.

Что случилось с Гуцуляком?

Алексей Гуцуляк – полузащитник житомирского Полесья, которого ранее отправили в юношескую команду U-19. После этого возникли дискуссии относительно его дальнейшего использования и перспектив в национальной сборной.

Руководство Полесья решило вернуть игрока в основную обойму команды, что позволило снять часть неопределенности вокруг его тренировок и возможного вызова в сборную.

Что известно об Алексее Гуцуляке?