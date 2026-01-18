Вингер был отстранен от взрослой команды Полесья и переведен в юношеский состав из-за внеспортивных моментов. Однако руководство клуба в конце концов изменило свое решение, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм Полесья.

Почему Полесье отстранило Алексея Гуцуляка?

Президент житомирян Геннадий Буткевич рассказал причину наказания футболиста сборной Украины "понижением" в команду U-19.

По словам владельца клуба, Гуцуляк имел одни из лучших условий в Полесье, но во время переговоров о новом контракте захотел еще больше. Буткевич заметил, что в клубе есть другие игроки такого же уровня, и делать одному исполнителю завышенную зарплату он не считал правильным. Мол, это негативно повлияет на атмосферу в команде.

Буткевич также обвинил в скандале не самого Алексея, а его агента, который "думает о собственной прибыли, а не об украинском футболе".

Где будет тренироваться и играть Гуцуляк?

Президент Полесья в конце концов отменил предыдущее решение и разрешил Гуцуляку присоединиться к тренировкам основного состава на зимних сборах в Испании.

Буткевич объяснил это заботой о национальной сборной Украины.

Он хорошо выступает за сборную, и мы все понимаем, что перед страной стоит важная задача – выйти на чемпионат мира. Нужно помочь сборной в ответственный момент. Я общался с Сергеем Ребровым, и он сказал, что будет учитывать форму Гуцуляка. Если Алексей будет в хорошем состоянии, сможет получить вызов на мартовские матчи,

– сказал президент Полесья.

Как Гуцуляк играл в 2025 году?