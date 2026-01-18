Вінгер був відсторонений від дорослої команди Полісся і переведений у юнацький склад через позаспортивні моменти. Проте керівництво клубу зрештою змінило своє рішення, пише 24 Канал з посиланням на телеграм Полісся.
Чому Полісся відсторонило Олексія Гуцуляка?
Президент житомирян Геннадій Буткевич розповів причину покарання футболіста збірної України "пониженням" до команди U-19.
За словами власника клубу, Гуцуляк мав одні з найкращих умов у Поліссі, але під час переговорів про новий контракт захотів ще більше. Буткевич зауважив, що у клубі є інші гравці такого ж рівня, і робити одному виконавцю завищену зарплату він не вважав правильним. Мовляв, це негативно вплине на атмосферу в команді.
Буткевич також звинуватив у скандалі не самого Олексія, а його агента, який "думає про власний прибуток, а не про український футбол".
Де тренуватиметься і гратиме Гуцуляк?
Президент Полісся зрештою скасував попереднє рішення і дозволив Гуцуляка приєднатися до тренувань основного складу на зимових зборах в Іспанії.
Буткевич пояснив це турботою про національну збірну України.
Він добре виступає за збірну, і ми всі розуміємо, що перед країною стоїть важливе завдання – вийти на чемпіонат світу. Потрібно допомогти збірній у відповідальний момент. Я спілкувався з Сергієм Ребровим, і він сказав, що враховуватиме форму Гуцуляка. Якщо Олексій буде в хорошому стані, зможе отримати виклик на березневі матчі,
– сказав президент Полісся.
Як Гуцуляк грав у 2025 році?
На клубному рівні осінню частину сезону 2025/26 Гуцуляк навряд може вважати вдалою: за даними Transfermarkt, у нього лише 2 голи та 3 асисти у 13 матчах Української Прем'єр-ліги. Ще дві результативні дії у кваліфікації єврокубків.
Натомість у збірній України вінгер розкрився: 5 голів дозволили йому стати найкращим голеадором команди і сприяли потраплянню у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу 2026 року.