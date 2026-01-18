Вінгер був відсторонений від дорослої команди Полісся і переведений у юнацький склад через позаспортивні моменти. Проте керівництво клубу зрештою змінило своє рішення, пише 24 Канал з посиланням на телеграм Полісся.

Дивіться також Найкращого нападника України хочуть купити відомі клуби з Європи

Чому Полісся відсторонило Олексія Гуцуляка?

Президент житомирян Геннадій Буткевич розповів причину покарання футболіста збірної України "пониженням" до команди U-19.

За словами власника клубу, Гуцуляк мав одні з найкращих умов у Поліссі, але під час переговорів про новий контракт захотів ще більше. Буткевич зауважив, що у клубі є інші гравці такого ж рівня, і робити одному виконавцю завищену зарплату він не вважав правильним. Мовляв, це негативно вплине на атмосферу в команді.

Буткевич також звинуватив у скандалі не самого Олексія, а його агента, який "думає про власний прибуток, а не про український футбол".

Де тренуватиметься і гратиме Гуцуляк?

Президент Полісся зрештою скасував попереднє рішення і дозволив Гуцуляка приєднатися до тренувань основного складу на зимових зборах в Іспанії.

Буткевич пояснив це турботою про національну збірну України.

Він добре виступає за збірну, і ми всі розуміємо, що перед країною стоїть важливе завдання – вийти на чемпіонат світу. Потрібно допомогти збірній у відповідальний момент. Я спілкувався з Сергієм Ребровим, і він сказав, що враховуватиме форму Гуцуляка. Якщо Олексій буде в хорошому стані, зможе отримати виклик на березневі матчі,

– сказав президент Полісся.

Як Гуцуляк грав у 2025 році?