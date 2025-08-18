Власника житомирського клубу ошукали на значну суму. До махінацій були причетні працівники зі структури "вовків", повідомляє 24 канал із посиланням на судовий реєстр.

Читайте також Таблиця коефіцієнтів УЄФА у сезоні 2025-2026: на якому місці Україна

Що відомо про справу Буткевича?

У ході розслідування були встановлені шахрайські дії з метою заволодіти коштами президента Полісся Геннадія Буткевича. За наявною інформацією, сума становить – 220 тисяч доларів.

Слідчі встановили, що двоє громадян України були причетні до шахрайських дій, які працювали у житомирському клубі. Або навіть досі працевлаштовані у структурі "вовків".

З опису відомо, що один з них – це Володимир Тесля. Столичний суд вже арештував низку його майна – 639 набоїв різного калібру, сім сигнальних ракет, три димові шашки, а також печатку української федерації змішаних бойових мистецтв.

Також у Теслі було вилучено два IPhone. Один з них темного-зеленого кольору та чохлом з надписом "STROKIE" Volodymyp TESLYA.

До слова. Володимир Тесля був віцепрезидентом Полісся. У лютому 2025 року його звільнили з житомирського клубу.

Зазначимо, що також правоохоронні органи знайшли 30 тисяч доларів у будинку Володимира Теслі. Проте ці кошти не потрапили під арешт.

Раніше повідомляли про те, що українські клуби дізнались суперників у плей-оф єврокубків. На Полісся чекає складне двоматчеве протистояння за вихід в основну сітку турніру.