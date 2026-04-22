Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины.

Украинская ассоциация футбола объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Сергеем Ребровым. Контракт со специалистом, который должен был продлиться до конца чемпионата мира, не будет продлен.

Команда Сергея Реброва без шансов уступила Швеции в раунде плей-офф отбора (1:3). Таким образом, главный тренер национальной команды не выполнил главное задание для команды, сообщает сайт УАФ.

Что известно об увольнении Реброва?

Контракт Сергея со сборной действовал до конца июля 2026 года. В СМИ говорили, что наставник стремится и в дальнейшем работать во главе главной команды, считает результаты своей работы удовлетворительными и готов даже пойти на сокращение зарплаты ради сохранения должности.

Однако УАФ эти аргументы не убедили. Поскольку команда не будет играть официальные матчи вплоть до осени, об отставке коуча было объявлено досрочно. Ранее Sport.ua рассказывал о двух кандидатах на замену Реброву.

Как Ребров работал в сборной Украины?

Напомним, что Ребров возглавил сборную Украины в июне 2023 года. Наставник помог команде квалифицироваться на чемпионат Европы-2024. Однако на самом турнире "сине-желтые" провалились, заняв последнее место в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Позже Сергей привел сборную Украины ко второму месту в группе Лиги наций в дивизионе В. Наша команда опередила Албанию и Грузию, но осталась позади Чехии.

В стыковых матчах за повышение в дивизион А украинцы драматично уступили Бельгии (3:1, 0:3). В общем наша команда сыграла 33 матча под руководством Реброва, одержав 15 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

