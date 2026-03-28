Подопечные Реброва проиграли 1:3 из-за хет-трика Виктора Дёкереша. Как следствие, сборная Украины завершила выступления в квалификации на чемпионат мира-2026, сообщает ПРОФУТБОЛ Digital.
По теме Сборная Украины проиграла Швеции и вылетела из отбора на чемпионат мира-2026
Куда может уйти Ребров?
Из-за неудачных результатов в СМИ часто поднимается вопрос отставки Сергея Реброва. Тренер пока не объявлял о своем уходе из сборной, ведь в марте его ждет еще один матч.
Однако по информации журналиста Владимира Зверова в услугах Реброва заинтересован один клуб. Речь о харьковском Металлисте 1925, который сохраняет интерес к тренеру.
Если Сергей покинет сборную, харьковчане готовы будут сделать предложение тренеру в будущем. Сейчас же клубом из Харькова руководит Младен Бартулвич, а команда идет пятой в турнирной таблице УПЛ.
Как Ребров руководил сборной Украины?
Напомним, что контракт Реброва со сборной Украины действует до конца июля текущего года согласно Transfermarkt. Сергей возглавил команду летом 2023 года и провел во главе 33 матча (15 побед, 8 ничьих, 10 поражений).
Тренер помог "сине-желтым" квалифицироваться на Евро-2024, но там команда заняла последнее место в группе. Зато в Лиге наций Украина стала второй в дивизионе В и не сумела подняться в "элиту".
Что дальше для сборной Украины?
- Подопечные Реброва провалили задачу квалификации на чемпионат мира-2026. В финале плей-офф за выход на Мундиаль будут играть Швеция и Польша.
- Вместо этого Украину будет ждать товарищеский матч против Албании. Спарринг пройдет 31 марта в Валенсии. Его команда проведет под руководством Сергея Реброва, который пока не планирует уходить в отставку по информации Tribuna.
- Скорее всего, в июне нашу команду будут ждать также товарищеские игры, пока другие команды будут готовиться к ЧМ-2026. А уже осенью Украина стартует в Лиге наций 2026 – 2027.
- Там "сине-желтые" будут играть в дивизионе В в одной группе с Венгрией, Северной Ирландией и Грузией. Также этот турнир будет частью отбора на Евро-2028.