Подопечные Реброва проиграли 1:3 из-за хет-трика Виктора Дёкереша. Как следствие, сборная Украины завершила выступления в квалификации на чемпионат мира-2026, сообщает ПРОФУТБОЛ Digital.

По теме Сборная Украины проиграла Швеции и вылетела из отбора на чемпионат мира-2026

Куда может уйти Ребров?

Из-за неудачных результатов в СМИ часто поднимается вопрос отставки Сергея Реброва. Тренер пока не объявлял о своем уходе из сборной, ведь в марте его ждет еще один матч.

Однако по информации журналиста Владимира Зверова в услугах Реброва заинтересован один клуб. Речь о харьковском Металлисте 1925, который сохраняет интерес к тренеру.

Если Сергей покинет сборную, харьковчане готовы будут сделать предложение тренеру в будущем. Сейчас же клубом из Харькова руководит Младен Бартулвич, а команда идет пятой в турнирной таблице УПЛ.

Как Ребров руководил сборной Украины?

Напомним, что контракт Реброва со сборной Украины действует до конца июля текущего года согласно Transfermarkt. Сергей возглавил команду летом 2023 года и провел во главе 33 матча (15 побед, 8 ничьих, 10 поражений).

Тренер помог "сине-желтым" квалифицироваться на Евро-2024, но там команда заняла последнее место в группе. Зато в Лиге наций Украина стала второй в дивизионе В и не сумела подняться в "элиту".

Что дальше для сборной Украины?