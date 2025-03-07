ФИФА хочет увеличить количество участников на чемпионате мира в 2030 году: детали реформы

Главный футбольный орган мира продолжает инициировать увеличение количества участников Мундиаля. В 2026 году их будет уже 48, но и на этом ФИФА не останавливается.

Уже через год состоится 24-ый чемпионат мира по футболу. Мундиаль в 2026 году примут США, Канада и Мексика и он станет историческим из-за реформы формата.

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Все больше и больше команд

Впервые в истории на чемпионате мира сыграет аж 48 команд. Они будут разбиты на 12 групп по четыре команды, а стадия плей-офф начнется с 1/16 финала. Впрочем, уже в ближайшее время может произойти очередное расширение Мундиаля.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times, ФИФА рассматривает возможность увеличения количества участников ЧМ до 32-х. Эту идею выдвинул президент ассоциации футбола Уругвая Игнасио Алонсо.

Он также является членом Совета ФИФА. Идея у него возникла спонтанная, но по регламенту ФИФА должна рассмотреть все предложения, которые поступают от членов Совета организации.

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Расширение может произойти уже на чемпионате мира-2030. Напомним, что этот турнир примут аж шесть стран – Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Уругвай и Парагвай.

Правда, в южноамериканских странах пройдут лишь по одному матчу Мундиаля. Причиной является празднование столетия с момента первого в истории ЧМ по футболу. В 1930 году турнир принял Уругвай, который и стал чемпионом, переиграв в финале Аргентину.