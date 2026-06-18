6-летняя девочка из Украины установила новый мировой рекорд по гимнастике

Украинская гимнастка Регина Абрамова установила новый мировой рекорд по количеству подъемов с переворотом на перекладине, выполненных ребенком. Это достижение было официально зафиксировано 17 июня 2026 года.

Шестилетняя жительница Львова выполнила 430 подъемов с переворотом, значительно превзойдя свой предыдущий мировой рекорд. В октябре 2025 года юная гимнастка выполнила это упражнение 223 раза, что также стало лучшим результатом в мире среди детей, пишет "Трибуна".

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Что известно о рекордах украинки?

Новое достижение стало уже пятым рекордом в спортивной карьере Регины Абрамовой, несмотря на ее юный возраст. Ранее она установила сразу три национальных рекорда Украины, один из которых — самое длительное удержание тела ребенком в положении прямого перевернутого выса на кольцах. Тогда спортсменка продержалась 5 минут 52 секунды.

Кроме того, Регина стала самым молодым ребенком, самостоятельно покорившим Говерлу без посторонней помощи, преодолев маршрут за 2 часа 29 минут. Также в пятилетнем возрасте она выполнила 55 подъемов с переворотом на перекладине, что стало ещё одним её рекордным достижением.

Где тренируется девочка?

Регина Абрамова занимается спортивной гимнастикой в Комплексной детско-юношеской спортивной школе. Она тренируется под руководством Оксаны Хандоги по 6–7 часов в день.

Юная спортсменка мечтает стать олимпийской чемпионкой, а свои рекорды и спортивные достижения посвящает Украине и её защитникам и защитницам.