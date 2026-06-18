Шестирічна львів'янка виконала 430 підйомів із переворотом, суттєво перевершивши свій попередній світовий рекорд. У жовтні 2025 року юна гімнастка виконала цю вправу 223 рази, що також було найкращим результатом у світі серед дітей, пише "Трибуна".

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Що відомо про рекорди українки?

Нове досягнення стало вже п'ятим рекордом у спортивній кар'єрі Регіни Абрамової, попри її юний вік. Раніше вона встановила одразу три національні рекорди України, один із яких – найдовше утримання тіла дитиною у позиції прямого перевернутого вису на кільцях. Тоді спортсменка протрималася 5 хвилин 52 секунди.

Крім того, Регіна стала наймолодшою дитиною, яка самостійно підкорила Говерлу без сторонньої допомоги, подолавши маршрут за 2 години 29 хвилин. Також у п'ятирічному віці вона виконала 55 підйомів із переворотом на перекладині, що стало ще одним її рекордним досягненням.

Де тренується дівчинка?

Регіна Абрамова займається спортивною гімнастикою у Комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі. Вона тренується під керівництвом Оксани Хандоги по 6-7 годин на день.

Юна спортсменка мріє стати олімпійською чемпіонкою, а свої рекорди та спортивні досягнення присвячує Україні та її захисникам і захисницям.