Трагедия в Германии: экс-игрок Бундеслиги погиб после столкновения с оленем
- Бывший футболист Рейнер Виршинг погиб в Германии после столкновения с оленем на велодорожке, получив тяжелую черепно-мозговую травму.
- Виршинг был известен своей игрой за Нюрнберг в Бундеслиге и работал в спортивной медицине после завершения карьеры.
В Германии в результате ДТП трагически погиб бывший футболист Рейнер Виршинг. Его жизнь оборвалась после столкновения с оленем.
Трагический инцидент произошел поздно вечером и завершился фатальными последствиями. Бывший нападающий Нюрнберга не смог оправиться от полученных травм, пишет Bild.
Что известно о трагедии?
ДТП произошло на велодорожке вблизи трассы в направлении Бад-Киссингена. По данным полиции, Рейнер Виршинг внезапно столкнулся с оленем, после чего упал и сильно ударился головой.
Сообщается, что 63-летний мужчина ехал без шлема. В результате падения он получил тяжелую черепно-мозговую травму и сильное кровотечение.
Пострадавшего случайно нашел водитель, который вызвал медиков. Врачи боролись за его жизнь, однако через два дня после аварии он умер в больнице.
Кто такой Рейнер Виршинг?
- Немецкий футболист выступал за Нюрнберг в Бундеслиге в конце 80-х – в начале 90-х годов. За клуб он провел более 70 матчей и отметился 14 голами.
- Также в его карьере было выступление за Вестенбергсгройт, с которым он сенсационно победил Баварию в Кубке Германии.
- После завершения карьеры Виршинг работал в сфере спортивной медицины и был клубным врачом.