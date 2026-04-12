Трагедия в Германии: экс-игрок Бундеслиги погиб после столкновения с оленем

В Германии в результате ДТП трагически погиб бывший футболист Рейнер Виршинг. Его жизнь оборвалась после столкновения с оленем.

Трагический инцидент произошел поздно вечером и завершился фатальными последствиями. Бывший нападающий Нюрнберга не смог оправиться от полученных травм, пишет Bild.

Что известно о трагедии?

ДТП произошло на велодорожке вблизи трассы в направлении Бад-Киссингена. По данным полиции, Рейнер Виршинг внезапно столкнулся с оленем, после чего упал и сильно ударился головой.

Сообщается, что 63-летний мужчина ехал без шлема. В результате падения он получил тяжелую черепно-мозговую травму и сильное кровотечение.

Пострадавшего случайно нашел водитель, который вызвал медиков. Врачи боролись за его жизнь, однако через два дня после аварии он умер в больнице.

Кто такой Рейнер Виршинг?