Трагічний інцидент стався пізно ввечері та завершився фатальними наслідками. Колишній нападник Нюрнберга не зміг оговтатися від отриманих травм, пише Bild.
Дивіться також У Німеччині матч перетворився на війну: фанати прорвалися на поле, поліція втручалася силою
Що відомо про трагедію?
ДТП сталася на велодоріжці поблизу траси в напрямку Бад-Кіссінгена. За даними поліції, Рейнер Віршинг раптово зіткнувся з оленем, після чого впав і сильно вдарився головою.
Повідомляється, що 63-річний чоловік їхав без шолома. Внаслідок падіння він отримав важку черепно-мозкову травму та сильну кровотечу.
Постраждалого випадково знайшов водій, який викликав медиків. Лікарі боролися за його життя, однак через два дні після аварії він помер у лікарні.
Хто такий Рейнер Віршинг?
- Німецький футболіст виступав за Нюрнберг у Бундеслізі наприкінці 80-х – на початку 90-х років. За клуб він провів понад 70 матчів і відзначився 14 голами.
- Також у його кар'єрі був виступ за Вестенбергсгройт, з яким він сенсаційно переміг Баварію у Кубку Німеччини.
- Після завершення кар'єри Віршинг працював у сфері спортивної медицини та був клубним лікарем.