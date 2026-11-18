Сборная Украины по футболу после матча против Грузии 17 ноября официально завершила сезон 2026 года. По итогам года команда не вошла в топ-30 лучших сборных мира.

В рейтинге ФИФА по состоянию на 18 ноября Украина занимает 36-е место, которое она сохранила после заключительных матчей в Лиге наций.

Какое место занимает Украина в рейтинге ФИФА

Украинскую сборную опередили такие страны, как Россия, Швеция, Турция, Алжир, Парагвай и Южная Корея.

Напомним, в ноябре подопечные Андреа Мальдеры провели два матча – на выезде уступили Северной Ирландии (1:0), после чего в номинально домашней игре одержали победу над Грузией (1:0).

Украина завершила групповой этап Лиги наций на третьей позиции в своем квартете Лиги B и не смогла выйти в Дивизион А.

Всего в 2026 году Украина провела 10 матчей, из которых выиграла 4. Еще 5 матчей украинцы проиграли и один сыграли вничью.

Какая сборная самая сильная в мире

Лидером рейтинга ФИФА остается Испания, которая выиграла чемпионат мира 2026 года.

В топ-10 произошло несколько изменений, в частности Марокко поднялось на 5-е место, потеснив Португалию и Бразилию.

Также в топ-10 вошла сборная Колумбии, которая вместе с Германией потеснила Мексику.

Рейтинг ФИФА

1. Испания

2. Аргентина

3. Франция

4. Англия

5. Марокко

6. Португалия

7. Бразилия

8. Бельгия

9. Нидерланды

10. Колумбия

…

36. Украина