Ниже, чем Россия: сборная Украины завершила 2026 год за пределами топ-30 рейтинга ФИФА
Сборная Украины по футболу после матча против Грузии 17 ноября официально завершила сезон 2026 года. По итогам года команда не вошла в топ-30 лучших сборных мира.
В рейтинге ФИФА по состоянию на 18 ноября Украина занимает 36-е место, которое она сохранила после заключительных матчей в Лиге наций.
Какое место занимает Украина в рейтинге ФИФА
Украинскую сборную опередили такие страны, как Россия, Швеция, Турция, Алжир, Парагвай и Южная Корея.
Напомним, в ноябре подопечные Андреа Мальдеры провели два матча – на выезде уступили Северной Ирландии (1:0), после чего в номинально домашней игре одержали победу над Грузией (1:0).
Украина завершила групповой этап Лиги наций на третьей позиции в своем квартете Лиги B и не смогла выйти в Дивизион А.
Всего в 2026 году Украина провела 10 матчей, из которых выиграла 4. Еще 5 матчей украинцы проиграли и один сыграли вничью.
Какая сборная самая сильная в мире
Лидером рейтинга ФИФА остается Испания, которая выиграла чемпионат мира 2026 года.
В топ-10 произошло несколько изменений, в частности Марокко поднялось на 5-е место, потеснив Португалию и Бразилию.
Также в топ-10 вошла сборная Колумбии, которая вместе с Германией потеснила Мексику.
Рейтинг ФИФА
1. Испания
2. Аргентина
3. Франция
4. Англия
5. Марокко
6. Португалия
7. Бразилия
8. Бельгия
9. Нидерланды
10. Колумбия
…
36. Украина