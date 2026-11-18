Яка позиція України у рейтингу ФІФА / Фото Getty Images
Збірна України з футболу після матчу проти Грузії 17 листопада офіційно завершила сезон 2026 року. За підсумками року команда перебуває за межами топ-30 найкращих збірних світу.
У рейтингу ФІФА станом на 18 листопада Україна посідає 36 позицію, яку утримала після заключних поєдинків у Лізі націй.
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Яка позиція України у рейтингу ФІФА
Українську збірну випередили такі країни, як-от Росія, Швеція, Туреччина, Алжир, Парагвай та Південна Корея.
Нагадаємо, у листопаді підопічні Андреа Мальдери провели два поєдинки – на виїзді програли Північній Ірландії (1:0), після чого у номінально домашній грі здолали Грузію (1:0).
Україна завершила груповий етап Ліги націй на третій сходинці у своєму квартеті Ліги B та не змогла вийти до Дивізіону А.
Всього у 2026 році Україна провела 10 матчів, з яких виграла 4. Ще 5 поєдинків українці програли та один зіграли внічию.
Яка збірна найсильніша у світі
Лідером рейтингу ФІФА залишається Іспанія, яка виграла чемпіонат світу 2026 року.
У топ-10 відбулося кілька змін, зокрема Марокко підійнялося на 5 сходинку, потіснивши Португалію і Бразилію.
Також у топ-10 увійшла збірна Колумбії, яка разом з Німеччиною потіснила Мексику.
Рейтинг ФІФА
1. Іспанія
2. Аргентина
3. Франція
4. Англія
5. Марокко
6. Португалія
7. Бразилія
8. Бельгія
9. Нідерланди
10. Колумбія
…
36. Україна
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